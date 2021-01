Jabra Elite 85T, la musica senza rumori di fondo

Ottimi per le telefonate, oltre che per ascoltare musica, la nuova versione degli auricolari Jabra punta tutto sull'eliminazione attiva del rumore

Se volete staccare per un momento dal rumore di sottofondo che accompagna le vostre giornate i nuovi auricolari true wireless Elite 85t di Jabra consentono un'esperienza immersiva, spingendo ancora più avanti il tentativo di annullare i rumori di fondo. La tecnologia utilizzata si chiama Avc, acronimo per “Advanced Active Noise Cancellation”. Lo abbiamo provato ed effettivamente il brusio esterno si sente poco, anche se non abbiamo notato granché differenza tra la funzione Avc e quella "hearthrough", che permette di interagire con il mondo esterno. L'esperienza è buona, il suono è avvolgente e profondo. Sfiziosa la possibilità di fissare attraverso un’apposita applicazione livelli di riduzione del rumore diversi a seconda del luogo in cui vi trovate (in città, in campagna, in montagna, ecc.), attraverso l’attivazione del sistema di geolocalizzazione.



Ottimi per le telefonate

Gli auricolari funzionano molto bene anche per le telefonate. Se la musica è finita perché ricevete o fate una chiamata, potrete essere supportati da una tecnologia a sei microfoni (tre microfoni in ciascun auricolare, due all'esterno e uno all'interno). La presenza dei microfoni consente di amplificare leggermente anche la vostra voce che sentirete potenziata.

Nessun effetto a “tappo”



I nuovi auricolari della Jabra assicurano un'ottima vestibilità: non si infilano troppo nell'orecchio evitando il fastidioso effetto a tappo. La società produttrice si occupa da anni di apparecchi medicali per l'udito e offre, tramite l'applicazione Sound+, un test dell'udito per valutare quale tipo di suono preferite.



Un’applicazione per il controllo degli auricolari

Il sistema di controllo degli auricolari funziona molto bene: c’è un piccolo cerchio sensibile alla pressione su entrambi gli auricolari, grazie all’applicazione si possono personalizzare le opzioni disponibili per rispondere alle chiamate, avanzare con le tracce, oppure alzare e abbassare il volume. Per perdersi sempre più dentro alla musica o per non perdere nulla di quello vi stanno dicendo al cellulare.

Musica ininterrotta per oltre 5 ore



Gli Elite 85t garantiscono fino a 5,5 ore di ascolto che si estendono a 25 ore con la custodia di ricarica e 50 senza. Offrono il controllo del volume in cuffia e supportano Siri, Google Assistant e Alexa. Il prezzo? Un po’ alto: 229 euro.