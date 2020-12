Web Summit, con Gwyneth Paltrow i trend dell’imprenditoria online

Malgrado la pandemia abbia obbligato il Web Summit a migrare online, i numeri dell'evento sono stati quelli dei Summit in presenza, con oltre 104mila iscritti e l’annuncio di voler sviluppare un modello ibrido di eventi in futuro, oltre al lancio di nuovi appuntamenti a livello globale per avvicinarsi ai luoghi in cui nascono le tecnologie e le startup più innovative. Con le prossime tappe, dal 2021, a Tokyo e Kuala Lumpur, che sostituisce l’appuntamento di Hong Kong, e dal 2022 Brasile, in una città ancora da decidere.

800 speaker, 2.500 startup e oltre 1.200 investitori



A catalizzare l’attenzione dell’inizio del Web Summit è stata l’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow, in una chiacchierata con l’investitrice Nicole Quinn. E c’è da sottolineare anche che in questa intervista sono racchiuse le essenze e i trend di questa edizione così particolare: un evento che con 110mila biglietti è stato probabilmente il più grande raduno online di sempre, doppiando per numero di partecipanti altri eventi simili che erano arrivati a circa 50 mila presenze. Gli utenti hanno potuto interagire e conoscersi sulla nuova piattaforma online grazie al peculiare tool di Mingle, che permetteva videochiamate e riunioni random, in cui per tre minuti si poteva parlare con una delle oltre 100.000 persone presenti all'evento e provare a ricreare il networking in presenza. E poi c’era la possibilità di interagire coi relatori, seguire delle masterclass e partecipare a sessioni di domande e risposte. I partecipanti hanno potuto porre domande direttamente ai relatori famosi, tra cui anche il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus. È stato anche l’evento online probabilmente più costoso di sempre, che ha suscitato qualche critica per gli 11 milioni di euro pagati dallo stato portoghese all’organizzazione del Web Summit. Per cronaca va detto che circa 50 mila biglietti sono andati gratuitamente a tutti gli studenti portoghesi, che hanno avuto così la possibilità di ascoltare e interagire con celebrità come il regista Ridley Scott, il DJ David Guetta, famosi imprenditori digitali come Gary Vaynerchuck che ha spiegato come usare al meglio TikTok (quello di TiK Tok, c’è da dire, è stato un argomento molto battuto!) o star di Hollywood del calibro appunto di Gwyneth Paltrow.

Dalla cura del sé ai social media per uscire dalla crisi

Il web summit rappresenta il termometro dei trend tecnologici d’Europa e che ci accompagneranno per tutto il 2021. Ma quali sono i trend evidenziati nel talk con Gwinneth Paltrow? Innanzitutto la cura del sé, poi l’utilizzo del web e dei social media per uscire dalla situazione difficile in cui ci ha messo la pandemia. E ancora: la sostenibilità, unita all’inclusione, alla diversità e all’imprenditoria femminile. Gwyneth Paltrow accanto alla sua attività sul grande schermo ha da oltre dieci anni avviato un e-commerce da oltre 250 milioni di dollari - goop.com - che si occupa di medicina alternativa e benessere, e affianca la vendita di prodotti (anche discutibili, come le candele profumate ad odore di vagina) al portare avanti una cultura del benessere, il tutto inserito in una cornice di “contenuti” dai consigli sulla dieta detox all’outfit perfetto per un sabato sera, ai documentari trasmessi su Netflix, come The Goop Lab.

L'intelligenza artificiale applicata a sanità e trasporti

In questo trend al Web Summit ha brillato l’italiano Paolo Traverso che ha raccontato il caso d’eccellenza mondiale rappresentato dal Trentino e dall’applicazione dell’AI nel fornire modelli predittivi per la prevenzione delle pandemie future. Ma l’intelligenza artificiale è stato un tema trasversale e se ne è discusso anche nel campo della mobilità. L’Italiana Katia Rossi ha raccontato l’esperienza digitale di Lamborghini.

Il web summit si è spostato online, lo abbiamo detto, nonostante i tentativi fino all’ultimo fatti dagli organizzatori per mantenere una presenza fisica a Lisbona. Alla fine in presenza c’è rimasto solo lui, Paddy Cosgrave, il giovane organizzatore e padrone di casa, che ha coordinato i lavori direttamente dalla terrazza della sua casa a Lisbona, la città dove la conferenza tecnologica si svolge dal 2016. Per rendere più piacevole il programma è stata chiamata la presentatrice portoghese Filomena Curato, bravissima ad intrattenere e a far vivere l’esperienza del Web Summit, anche se da casa.