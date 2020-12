MyPassport for Mac è un hard disk portatile di Western Digital appositamente creato per gli utenti Mac. È compatibile con i dispositivi con Usb di tipo C o di tipo A. Ha un bel design e permette di organizzare e condividere foto, video, musica e documenti e portare tutto con sé.

Le caratteristiche



Uno dei problemi principali degli hard-disk esterni è sempre stato la fragilità: per questo Western Digital assicura che MyPassport è stato creato seguendo criteri di durata, resistenza agli urti ed affidabilità nel lungo periodo; inoltre è coperto da una garanzia di tre anni. MyPassport è compatibile con Time Machine di Apple (la funzione presente in iOS che permette di effettuare backup completi dei propri file su un’unità esterna) e offre una protezione con password e crittografia hardware a 256 bit per una maggiore sicurezza in caso di smarrimento. C’è anche un software che è possibile installare sul Mac: si chiama WD Discovery 1 e permette di connettersi a servizi cloud (come Dropbox o Google Drive) per importare ed esportare file “al volo”.

La nostra prova e i prezzi



Abbiamo trovato MyPassport for Mac un po’ lento al primo utilizzo, forse per via della configurazione iniziale. MyPassport for Mac è disponibile in tre versioni: quella da 2 terabyte costa 105 euro, quella da 4 tera costa 158 euro mentre quella da 3 tera costa 140 euro.