Deebot Ozmo T8, il robot che pulisce e spia la casa

Nella parte anteriore è dotato di due spazzole rotanti che servono a catturare la polvere o molliche. Molto efficace l'aspirazione anche se la velocità delle spazzole sparpaglia qua e là lo sporco in a terra. Inconveniente che si risolve perché nel secondo passaggio ripulisce tutto. Nella parte posteriore del Deebot troviamo il comparto lavapavimenti. Si possono montare due differenti tipi di cassetti per acqua: uno normale per la pulizia veloce ed uno motorizzato per il lavaggio più approfondito, capace di rimuovere lo sporco anche dalle fughe dei pavimenti. Per lavare basta riempire il serbatoio, inserire il panno e il gioco è fatto.

Robot intelligente



Il T8 grazie all'intelligenza artificiale è in grado di riconsocere ciò che lo circonda ed evitare così di rimanere incastrato ad esempio tra i cavi di casa. La maggior parte delle volte ci riesce ma nella nostra prova un piccolo cavo del cellulare lo ha tratto in inganno.

Deboot, lo "spione"



Ma la grande novità di questo prodotto è la videocamera posta nella parte frontale del robot. Grazie a questo sistema si può controllare casa direttamente dall'applicazione, quindi spostare T8 nelle varie stanze, scattare foto e anche parlare attraverso l'altoparlante integrato.

Tutto gestito da app



Ottima l'applicazione. Una volta scricata sullo smartphone permette di avere tutto sotto controllo, cambiare intensità di lavaggio e aspirazione, mappare la casa per poi scegliere dove far agire il deebot. Costo 799 euro.