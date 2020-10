Home-J, la app per seguire i lavori di casa dal rogito all'arredo

Dal rogito all'arredo degli interni: Home-J è una web app che consente di seguire online, passo dopo passo, la nascita e la crescita di una casa. Un'idea della piattaforma di design Milano Contract District per rendere più digitale il mondo dell'immobiliare.

Accesso a documenti e calendari aggiornati

Monitorare date, tempistiche e comunicazioni diventa così più immediato per imprese, clienti e fornitori, che possono comunicare in remoto e avere sempre sott'occhio la documentazione. Da futuri padroni di casa si può veder costruire la propria casa, seguendo i vari passaggi, organizzando video-chiamate con architetti e consulenti, controllando l'andamento dei lavori. Sempre tramite app è possibile chiedere assistenza post-rogito e votare in sondaggi specifici i servizi ricevuti. Solo una cosa non si può fare online: la consegna delle chiavi.