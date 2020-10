Dji Om4, effetti speciali a portata di smartphone

Chi pubblica video sui social si divide in due grandi categorie: chi li fa traballanti e poi tutti gli altri, quelli che usano gli stabilizzatori. I cosiddetti Gimbal. Stiamo semplificando, certo. Ma solo per raccontarvi meglio come è andata la nostra prova dell’ultimo modello di uno dei marchi più noti del settore, DJI (NOW, LO SPECIALE).

La clip magnetica

OM4, questo il nome, ci ha stupito subito per la maneggevolezza. Più compatto rispetto ai modelli precedenti e soprattutto più semplice da bilanciare prima dell’utilizzo. Merito anche di una clip magnetica che si attacca saldamente allo stabilizzatore.

Gli effetti sulla app

Una volta in funzione si può sfruttare in tanti modi. Si può scegliere un approccio soft e divertirsi semplicemente rendendo più fluidi i movimenti dello smartphone. Oppure si può sguinzagliare la creatività e sfruttare tutti gli effetti a disposizione. Ancora meglio se in abbinata con la app di Dji che offre tanti spunti, non sempre di immediata intuizione. Dal timelapse alla funzione Spin Shot con cui lo stabilizzatore ruota il telefono generando un effetto in stile “Inception”.

Funzioni e prezzo

È stata aggiornata poi una delle modalità più apprezzate, l’Active Track: basta selezionare un soggetto perché la camera lo rintracci automaticamente. Il software adesso riesce a distinguere adulti, bambini e animali domestici. Insomma, OM4 di Dji, in vendita a 149 euro, si conferma un’ottima scelta per videomaker, travel blogger e per gli aspiranti influencer in cerca di una marcia in più.