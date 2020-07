Heart of Sardinia, l'app per prenotare i posti in spiaggia in Sardegna

Una app per prenotare il posto in spiaggia, nei musei o nei parchi naturali. Heart Of Sardinia consente ai turisti italiani e stranieri di visitare l'isola con responsabilità, evitando di sovraffollare - oltre limiti imposti per sicurezza - le celebri calette. Ideata dall’azienda tech di Sassari Eager, permette di prenotare l’accesso a spiagge e altri luoghi di interesse su tutta l'isola.

La prenotazione via app

In questa estate 2020 influenzata dall'emergenza Coronavirus, il sistema tiene conto della capacità massima, indicata dai comuni, per ciascuna spiaggia, museo o parco naturale. L’impegno non è vincolante, si può cancellare in qualsiasi momento e non comporta alcun pagamento. Gli accessi possono essere prenotati fino a tre giorni prima, e l’utente viene avvisato se il luogo scelto ha già raggiunto la capienza massima. In quel caso la app consiglia altre mete meno affollate o conosciute.

Info su regole e orari tramite notifica

L’interfaccia per i Comuni, a sua volta, consente all’Ente che gestisce il territorio di specificare il numero massimo di persone possibile in una determinata fascia oraria. Allo stesso modo gli operatori possono controllare in tempo reale i flussi dalla dashboard, verificare i QR code dei visitatori e inviare agli utenti comunicazioni e informazioni su orari e norme tramite le notifiche della App.