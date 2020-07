All’apparenza sembra un orologio ma le funzioni in realtà sono molte di più. Piramis Watch Locator, infatti, è un localizzatore Gps-Gprs con un accelerometro integrato che permette, tramite un sistema di gestione e un’app da installare su smartphone iOS o Android, di localizzare le persone che lo indossano, controllare i loro spostamenti su una mappa e le loro velocità di spostamento. Un prodotto dedicato principalmente agli anziani, a chi soffre di alcune patologie come l’Alzheimer o problemi di cuore, ai bambini e a tutti coloro che hanno bisogno di essere controllati a distanza.

Le principali funzioni



Piramis Watch Locator è dotato di un pratico pulsante SOS che dà la possibilità di lanciare l’allarme quando ci si trova in una condizione di pericolo. Inoltre ha un sistema integrato di comunicazione bi-direzionale che permette di comunicare con chi lo indossa oppure di ascoltare - “accendendo” a distanza i microfoni - quello che accade intorno ad esso. Tra le altre funzioni c’è il monitoraggio dell’attività del cuore, un sensore di caduta accidentale e la possibilità di impostare un recinto virtuale su una mappa, in modo tale che se la persona che lo indossa esce da una determinata zona scatta l’allarme tramite notifica sull’app di chi controlla.

Il prezzo e la sperimentazione



Piramis Watch Locator è costituito da un localizzatore, un’app, un sistema di gestione e una sim inserita all’interno dell’orologio. “Abbiamo impiegato due anni per sviluppare questo progetto - spiega Francesco Bazzoni, direttore commerciale Piramis Group Italia e coordinatore nazionale per Piramis Group Progetti Speciali - che è particolarmente adatto a localizzare anziani, persone che hanno necessità di essere localizzate perché non perfettamente autosufficienti o bambini e minori”. A dicembre Piramis Srl e la Croce Bianca di Brescia in collaborazione con la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta hanno dato il via a una sinergia per il monitoraggio dei primi mille pazienti. Piramis Watch Locator è un sistema scalabile che può essere adattato alle esigenze del cliente ed è disponibile per il noleggio a un costo che va dagli 8 ai 12 euro al mese, a seconda dei servizi attivati.