Elite Dragonfly è il nuovo laptop ultra-leggero e ultra-portatile di HP, ideale per lavorare in mobilità (in auto, in treno, in aereo) ma, a nostro avviso, ideale soprattutto per lo smart working e per essere trasportato dall’ufficio al lavoro. Lo abbiamo messo alla prova durante questo periodo in cui siamo stati costretti a lavorare da casa. E ci siamo trovati molto bene.



La confezione e la nostra configurazione



Nell’elegante confezione abbiamo trovato l’alimentatore con cavo in corda ultra-resistente e un comodo pennino (insieme al suo cavo di ricarica USB) che - lo vedremo dopo - si collega in maniera immediata al laptop e permette di prendere appunti, scrivere, disegnare, firmare documenti. Appena preso in mano, il pc portatile risulta davvero leggero (pesa meno di un kilo) e molto compatto: è realizzato, infatti, in magnesio unibody ultraresistente. Entrando nei dettagli più tecnici Dragonfly è dotato di una batteria molto performante e ha una scheda Wi-Fi compatibile con il nuovo standard ultraveloce Wi-Fi 6. Inoltre, grazie a un modulo LTE acquistabile a parte è possibile inserire anche la funzionalità di collegamento LTE per collegarsi a internet con una sim dati anche in mezzo alla strada, in macchina o in un parco. La versione che abbiamo provato è equipaggiata con un processore Intel Core vPro di ottava generazione che ci ha permesso, solo per fare un esempio, di accenderlo ed essere immediatamente operativi, dopo circa 20 secondi. Molto veloce e immediata anche l’apertura delle applicazioni: anche usando tante app insieme e un browser pieno di tab aperte non abbiamo notato fastidiosi rallentamenti. Nella nostra versione l’hard disk - allo stato solido - aveva una capienza di 500 gigabyte e 16 gigabyte di Ram.

Un convertibile ultra-leggero



Abbiamo parlato di laptop convertibile ultra-portatile perché Dragonfly, oltre ad essere molto leggero, è anche versatile: è in grado di girarsi a 360 gradi trasformandosi “al volo” in un display per presentazioni (se lo usiamo in “modalità tenda”), in uno schermo per vedere film, tv e ascoltare musica (se lo rigiriamo “all’indietro” usando la tastiera a faccia in giù come base) e infine diventa un vero e proprio laptop se lo ruotiamo completamente. A proposito di musica le casse e il sistema audio (personalizzabile con un software preinstallato) sono firmati da Bang&Olufsen. In fase di configurazione è possibile scegliere tra tre tipi di display: un display Full HD, un display Full HD definito “ultra-luminoso” e un display 4K HDR. Per quanto riguarda le porte sono presenti una porta HDMI per un collegamento a un monitor esterno, la presa per il jack delle cuffie, uan porta USB tradizionale e un’uscita Thunderbolt 3. La pennina, lo scrivevamo, è molto pratica soprattutto nelle tre modalità “non standard” di utilizzo: si accoppia in un attimo al laptop, è perfettamente supportata da Windows 10 ed è particolarmente utile per prendere appunti, sottolineare, evidenziare pagine web o firmare documenti; inoltre grazie alla presenza di una calamita si "attacca" sul retro dello schermo senza cadere. Presente, infine, il lettore di impronte digitali per una maggiore sicurezza in fase di login.