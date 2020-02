Una delle applicazioni che sfrutta al meglio l'intelligenza artificiale è sicuramente il riconoscimento facciale. In Cina è già realtà da un po’ di anni: si stimano che siano quasi 200 milioni le telecamere presenti in tutto il paese. Il riconoscimento facciale è utilizzato per rendere la vita dei cittadini più semplice, migliorare l'efficienza dei servizi e aumentare la sicurezza pubblica. Si bassa sulle reti neurali articiali, modelli matematici composti da neuroni artificiali che si ispirano al funzionamento biologico del cervello umano.

Cos’è Sari

Acronimo di Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini. Il suo database è di 16 milioni di volti riconoscibili dagli algoritmi di riconoscimento facciale. Ciò non significa che siano 16 milioni di persone schedate: ogni individuo può avere più foto. E poi cosa importante: nel database non ci sono foto di persone comuni che ad esempio vanno a fare la spesa, bensì di individui che hanno commesso reati e quindi noti. Basta inserire l’immagine della persona cercata all’interno della banca dati e Sari dopo un veloce calcolo restituirà un elenco di soggetti somiglianti al volto cercato. Bisogna specificare che affinché il risultato ottenuto possa avere una valenza in fase dibattimentale, è comunque necessaria una comparazione fisionomica effettuata da personale specializzato della Polizia Scientifica.

Sari Real Time

Esiste un altro sistema di riconoscimento automatico, si chiama Sari Real Time, e affianca il Sari Enterprise. Attualmente non è in funzione perché ancora in fase di perfezionamento. In questo caso Sari analizzerà i volti provenienti da flussi video come le telecamere di video sorveglianza. Verrà utilizzato solo in situazioni ben determinate e specifiche. Ad esempio nel caso di un evento calcistico per controllare il flusso delle persone.