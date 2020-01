Night Mode Challenge, da Apple il concorso per le foto notturne. VIDEO

Una delle funzioni più apprezzate degli smartphone nell’ultimo periodo è quella che permette di scattare foto luminose anche in ambienti con poca illuminazione. Tutti i nuovi modelli di iPhone hanno una modalità - chiamata Notte - molto efficace e semplice da usare, che grazie a un nuovo sensore grandangolare installato su iPhone 11 e iPhone 11 Pro offre la possibilità di ottenere foto da professionisti con una modalità che si attiva in automatico.

Il concorso

Apple ha indetto un concorso dedicato proprio alla Modalità Notte. Possono partecipare i possessori di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Fino al 29 gennaio è possibile condividere su Instagram e su Twitter i propri scatti utilizzando gli hashtag #ShotoniPhone #NightmodeChallenge, indicando nella didascalia il modello di iPhone usato. È possibile anche inviare le immagini ad alta risoluzione via mail all’indirizzo shotoniphone@apple.com utilizzando per il nome del file il formato nome_cognome_modalitànotte_modelloiPhone. Le foto possono essere inviate in originale oppure ritoccate. Le foto vincitrici saranno annunciate in un’apposita fotogallery sul sito di Apple e saranno esposte in campagne pubblicitarie o negli Apple Store.

La giuria

Tanti i nomi di peso presenti in giuria: Malin Fezehai (una fotografa e visual reporter newyorkese, prima vincitrice di un World Press Photo Award ad essere premiata con una foto scattata con iPhone), Tyler Mitchell (fotografo e regista americano, primo fotografo di colore a scattare per una copertina di Vogue America), Sarah Lee (britannica, fotografa ufficiale della British Academy of Film and Television Arts), Alexvi Li (artista e fotografo cinese con lavori esposti in istituzioni e gallerie), Darren Soh (fotografo di Singapore, uno dei vincitori del concorso dello scorso anno), Phil Schiller (uno dei più famosi dirigenti di Apple, ricopre la carica di senior vice president of worldwide marketing).