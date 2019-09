Zalando, due robot aiutano a prelevare e smistare. VIDEO

Chi l’ha detto che i robot sono una minaccia all’occupazione? Zalando, società leader nella vendita online soprattutto di calzature, ha introdotto nel suo centro di smistamento di Lahr, in Germania, due robot chiamati “Toru” in grado di individuare e prelevare singole scatole di scarpe, “contrariamente alla maggior parte di altri sistemi robotizzati - spiega l’azienda - che spesso riescono a spostare interi pallet o imballi ma non sono in grado di prelevare prodotti specifici”.

“Estremamente affidabili”

La fase di test è durata otto mesi e si è svolta in un altro centro di distribuzione, quello di Erfurt. Adesso però i robot entrano nelle attività operative e iniziano a elaborare gli ordini reali dei clienti. “I robot ‘Toru’ si sono dimostrati sistematicamente affidabili in ambito logistico - spiega il responsabile dello sviluppo logistico di Zalando, Carl-Friedrich zu Knyphausen - e ora sono pronti a entrare in azione nel nostro centro di distribuzione”.

Un aiuto per i dipendenti

La scelta di utilizzare i robot, spiegano dall’azienda, va verso la necessità di sostituire il personale nelle attività più impegnative e monotone: i robot, infatti, sollevano gli operai da mansioni non ergonomiche come piegarsi verso il basso o allungarsi per prelevare i prodotti dagli scaffali più alti. “Non si tratta - conclude zu Knyphausen - di una transizione completa verso l’automazione: la strategia consiste piuttosto nel promuovere un’efficace collaborazione tra le persone le tecnologia”.