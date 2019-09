Milano, l’intelligenza artificiale al servizio della medicina

L'ambito medico è uno dei settori in cui l'intelligenza artificiale sta facendo progressi da gigante. E in un futuro non tanto lontano sarà capace anche di cambiare il modo di curarci.

Robot per autistici

Al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del politecnico di Milano si progettano dei robot che, grazie proprio all'intelligenza artificiale, riescono ad aiutare le persone con disabilità. Sono dei veri e propri peluche che all’interno nascondono una tecnologia in grado di far fare progressi importanti a bambini autistici.

Carrozzina intelligente

Al Politecnico di Milano è stato anche sviluppata una sedia a rotelle capace di trasportare un disabile grazie ad un sistema di interfaccia collegato al cervello che è in grado di riconoscere le onde che la mente produce. Gli occhi devono solo guardare uno schermo in cui sono elencati i posti dove la carrozzina "sa" andare.

Al Politecnico anche il postino del futuro

Si chiama Yape e in Giappone è già avanti nella sperimentazione. Una volta risolti i limiti normativi sarà presto in azione. È un veicolo elettrico su due ruote in grado di trasportare nel vano portapacchi anche farmaci urgenti, pizza e corrispondenza.