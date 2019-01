YouTube, lo spot della nuova Fiat 500X è il più visto nel 2018

Con 28 milioni di visualizzazioni nel corso del 2018, ‘Fiat 500X: a taste of tomorrow. Today’ si aggiudica il titolo di spot più popolare su YouTube, chiudendo al primo posto la YouTube Ads Leaderboard 2018, la classifica delle dieci pubblicità più viste sul portale In Italia. Il filmato, che dura più di due minuti, è ispirato alla celebre saga di “Ritorno al futuro” e vede la partecipazione dell’attore Christopher Lloyd, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo dell’eccentrico ‘Doc’ nella fortunata trilogia.

La classifica completa

Da qualche anno a questa parte, YouTube diffonde la graduatoria degli spot pubblicitari più visti dai suoi utenti, i quali nel 2018 hanno premiato il cortometraggio ideato dalla Fiat, seguito dalla discussa pubblicità di Buondì Motta della Bauli e da Christian Dior con 'J’adore the New Absolu'. Ecco la classifica completa.

1. Fiat – New 500X: a taste of tomorrow. Today.

2. Bauli – Buondì Motta. Il finale col botto

3. Dior – J’adore the New Absolu

4. Apple – Apple Watch Series 4 – Il meglio di te

5. Ford – Nuova Ford EcoSport – Cool Day | Ford Italia

6. Voiello – In cucina con Antonino – Episodio 3: la mamma

7. BMW – Nasce un’auto che non c’era. Nasce BMW X2

8. Enel – What’s Your Power?

9. Pfizer – Nonni: moderni supereroi a rischio | Episodio 2

10. Yves Rocher – Mettiamo alla prova le emozioni di Tess Masazza e Giulia Valentina!

Fattori determinanti

Nonostante gran parte dei fruitori della piattaforma saltino a piè pari gli avvisi pubblicitari inseriti all’inizio del video selezionato, questi dieci spot sono comunque riusciti a totalizzare 85 milioni di visualizzazioni, una cifra in netta crescita rispetto ai 45 milioni raggiunti nel 2017, segnale del crescente interesse che la pubblicità riesce a creare, in particolare sfruttando alcuni fattori capaci di attirare l’attenzione del pubblico, come spiega Paola Marazzini, director agency & strategic partnerships di Google.

Innanzitutto la qualità dei contenuti, ben più importante della durata del filmato: 9 dei titoli presenti in graduatoria superano il minuto, di cui tre (Fiat, Bauli, Voiello) vanno oltre i due minuti. In secondo luogo la serialità: sette di questi spot sono suddivisi in episodi, mentre il riferimento a ‘Ritorno al Futuro’ della 500 si inserisce nel lungo filone di citazioni, remake e parodie che si possono trovare sul web. Infine, un ultimo aspetto determinante per catturare lo spettatore è la presenza di personaggi famosi. Oltre a Christopher Lloyd per Fiat, Dior ha girato i suoi spot con Charlize Theron, mentre Voiello con Antonino Canavacciuolo.