L’82% degli italiani non riconosce una fake news

L’allarme che lancia Infosfera è di quelli da non sottovalutare, tutt’altro. Il rapporto realizzato dall’Università di Suor Orsola Benincasa rivela, infatti, come per l’87% degli italiani le piattaforme social non offrano più garanzie di apprendimento credibile delle notizie e come l’82% degli italiani sia incapace di riconoscere una notizia priva di fondamento su Internet.

Un campione attendibile

Umberto Costantini, professore di Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di Social media marketing, hanno analizzato più di 1500 cittadini italiani, interrogati sull’universo mediatico e la sua fruizione, in uno studio giunta alla sua seconda edizione e pubblicato sul sito ufficiale dell’università napoletana. A collaborare con i ricercatori anche l'Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale, del Centro Studi Democrazie Digitali e della Fondazione Italiani - Organismo di Ricerca.

Alla presenza del Commissario di AGCOM, Mario Morcellini, lo studio, che presenta il 2,5% di errore statistico nelle stime, lascia molteplici zone d’ombra sulla percezione che gli utenti hanno delle news pubblicate attraverso l’universo social.