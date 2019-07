Honor 9X verrà presentato il 23 luglio insieme alla versione Pro

Finalmente c’è una data ufficiale: Honor 9X verrà presentato il 23 luglio nel corso di un di un evento dedicato. Ad annunciarlo è la stessa azienda in un post pubblicato sul social network cinese Weibo.

Dopo la certificazione CCC e i vari rumors circolati in rete, il tanto vociferato smartphone con numero di serie HLK-AL10 tra tre settimane non avrà più segreti. Molto probabilmente durante la presentazione verrà annunciata anche la versione Pro, anticipata da alcuni leaker online.

Honor 9X specifiche tecniche trapelate in rete

Il successore di Honor 8X, lanciato in Italia come Honor View 10 Lite, monterà molto probabilmente uno schermo LCD da 6,5-6,7 pollici.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone dovrebbe integrare una tripla fotocamera posteriore con un sensore da 24 megapixel, un grandangolo da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera da selfie sarà, invece, da 20 megapixel.

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, Honor 9X integrerà una batteria da 3.750mAh con ricarica a 10W 5V/2A e Kirin 810, il nuovo processore svelato negli ultimi giorni che succede a Kirin 710 del 2018 e supporta la tecnologia Kirin Gaming+. Probabilmente Kirin 810 sarà presente anche nella variante Pro, di cui per ora si sa ben poco.

Per scoprire tutte le caratteristiche dei due nuovi dispositivi di Honor è necessario pazientare fino al 23 luglio.

Honor 20: quattro fotocamere e scocca in vetro olografico

Nel mese di maggio Honor ha presentato Honor 20, insieme a Honor 20 Lite e Pro, i tre nuovi dispositivi di fascia medio-bassa del mercato.

Honor 20 vanta un display da 6,26 pollici, con risoluzione 2340 x 1080 pixel, batteria da 3.750 mAh e monta il processore Kirin 980. Offre, inoltre, 6 GB di Ram e 128GB di memoria interna non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modello base ha ben 4 fotocamere posteriori: il sensore principale da 48 megapixel, un Super Grandangolare da 16 MP, un teleobiettivo da 2 MP per il rilevamento della profondità di campo e una fotocamera macro da 2 MP. La camera da selfie è da 32 MP. Honor 20 è disponibile in due varianti Midnight Black e Sapphire Blue, al prezzo di 499 euro.