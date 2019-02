Samsung lancia a sorpresa Galaxy Tab S5e per eleganza e prestazioni

Prima del tanto atteso Galaxy S10 e dello smartphone pieghevole, Samsung decide di svelare Galaxy Tab S5e, il tablet che di fatto inaugura quello che dovrebbe rivelarsi un periodo particolarmente intenso a livello di lanci di nuovi prodotti. Per questo device, il colosso sudcoreano ha voluto puntare su un prezzo più accessibile rispetto al Galaxy S4, dotando inoltre il tablet di cornici estremamente ridotte e di un corpo in metallo estremamente sottile che contribuisce a fare di Galaxy Tab S5e il dispositivo più leggero tra quelli della serie lanciati fin qua.

Samsung Galaxy Tab S5e: tablet sottile ed elegante

Con Samsung Galaxy Tab S5e, l’azienda asiatica cerca di ottenere il massimo in uno spazio ridotto, con un rapporto tra lo schermo e la superficie anteriore dell’81,8% che va a insidiare persino iPad Pro: il tutto è pensato per evidenziare il display Super Amoled da 10.5 pollici con una risoluzione da 2560 x 1600. Lo spessore del tablet è di appena 5.5 millimetri, per un peso di 400 grammi, con il lettore di impronte digitali posizionato lateralmente sul tasto di accensione. Sono tre invece le colorazioni disponibili: gold, black e silver. A livello multimediale, Galaxy Tab S5e offre quattro altoparlanti che supportano l’audio Dolby Atmos e vantano una tecnologia stereo con rotazione automatica, in modo da ottimizzare il suono qualunque sia l’orientamento del device, verticale o orizzontale.

Quando uscirà e quanto costerà Galaxy Tab S5e

Secondo DongJin Koh, presidente dell’area IT & Mobile Communications di Samsung, Galaxy Tab S5e è un “tablet premium con un design elegante e potenti funzionalità, accessibile a tutti”. Al netto di un design estremamente curato, infatti, il dispositivo non trascura le prestazioni, che sono garantite nella versione base da un processore Snapdragon 670 di Qualcomm supportato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna, con la combinazione 6 GB / 128 GB disponibile per il modello più performante: secondo la casa sudcoreana, la batteria dovrebbe inoltre durare fino a 14.5 ore. Il tablet presenta anche l’utile funzione Samsung Dex, per proiettare l’interfaccia grafica su un display esterno e più grande, con la possibilità di trasformare il device in una sorta di pc acquistando la cover con tastiera venduta separatamente. Grazie all’assistente personale Bixby 2.0, è possibile poi gestire la connessione dei dispositivi smart presenti nell’ambiente. Galaxy Tab S5e dovrebbe essere lanciato nel secondo trimestre del 2019: sebbene il prezzo italiano non sia stato ancora annunciato, i 399 dollari di cui parla The Verge lasciano pensare a un costo quasi certamente inferiore ai 500 euro.