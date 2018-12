LG, le nuove soundbar con Dolby Atmos e Google Assistant

LG ha svelato alcune caratteristiche delle sue nuove soundbar, un’anticipazione che precede il CES, l’appuntamento internazionale per l’elettronica di consumo che si terrà nel mese di gennaio 2019.

I nuovi dispositivi SL10YG, SL9YG e SL8YG sono stati sviluppati grazie alla collaborazione di Meridian Audio e integrano Google Assistant, l’assistente vocale dell’azienda di Mountain View, e il supporto al Dolby Atmos.

Nuove soundbar con tecnologia Base & Space

Le innovative soundbar, come riporta The Verge, sono eleganti e lineari e hanno un aspetto minimalista che le rende facilmente inseribili nella maggior parte dei salotti di casa.

Grazie alla tecnologia Bass & Space, sono in grado di produrre un audio di alta qualità, con bassi ancor più potenti delle versioni precedenti. Il supporto al Dolby Atmos e al DTS:X permette agli utenti di poter beneficiare di un suono più coinvolgente. L’audio surround, infatti, viene moltiplicato su diversi canali, riuscendo a catturare i sensi dei telespettatori.

Le nuove soundbar integrano, inoltre, l’assistente vocale della società di Mountain View. Gli utenti potranno chiedere direttamente a Google Assistant di abbassare il volume, di identificare il brano in riproduzione o di poter ascoltare la playlist desiderata. Grazie a questa funzione, inoltre, le soundbar si trasformano in un vero e proprio hub dal quale è possibile monitorare tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi, quali le luci smart.

Per poter avere a disposizione altre informazioni, quali il prezzo o la disponibilità, si dovrà attendere il mese di gennaio 2019, quando LG presenterà i suoi dispositivi al CES.

