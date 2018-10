H-Box, per una casa più sicura anche a distanza

Nuove tecnologie sono in fase di sviluppo nel campo della domotica per rendere ogni abitazione sempre più smart. L’ultima innovazione in fatto di sicurezza e salute all’interno delle mura domestiche si chiama H-Box, una scatola multifunzionale che permette di monitorare a distanza la propria dimora o il proprio ufficio, il tutto tramite una semplice app scaricabile su ogni dispositivo mobile.

Una casa sempre sotto controllo

H-Box è dotata di sensori di controllo senza fili, che permettono di monitorare costantemente tutto ciò che accade in casa, segnalando la presenza di gas, fumo o anidride carbonica tramite una notifica che comparirà sullo smartphone dell’utente. Il dispositivo è stato pensato per mandare un messaggio d’allarme anche in caso di allagamento, contatti alla porta, vibrazioni e sirene, oltre a rilevare l’eventuale presenza di persone in casa o in ufficio.

La scatola si illumina di diversi colori in base alla comunicazione inviata e dispone di un pulsante SOS, vivavoce collegato con un centro assistenza operativo 24 ore su 24, sim dati, sensore di temperatura interna e di una lampada Led.

Infine, caratteristica di certo non trascurabile, H-Box ha una funzione di gestione dei consumi per porre un limite agli sprechi; in tal modo l’utente potrà beneficiare di un notevole risparmio energetico.

Disegnata da un’azienda italiana

Dietro a questa scatola innovativa c’è anche un po’ di Italia: a progettare il dispositivo è stato il Gruppo AC, azienda che ha sede a Roma e che si occupa di ricerca, sviluppo e gestione di dispositivi telematici per la casa e per la logistica integrata.

Il commercio di prodotti per la domotica è in costante crescita e H-Box rappresenta solo l’ultima delle innovazioni tecnologiche in tal senso. Sono già molto diffusi infatti gli assistenti vocali e gli smart speaker, dispositivi grazie ai quali è possibile comunicare e mantenere ogni aspetto della propria abitazione sempre sotto controllo.