Risintonizza la tua tv: non perderti Sky TG24

Dal 1° Gennaio 2021 Sky TG24 sarà disponibile esclusivamente all’interno del MUX Mediaset 1 (frequenza UHf 52 in tutta Italia, eccetto ch 50 in Sardegna con ch 54 nelle province di OR e SS e ch 58 nelle province di IM, GE, SV, SP, GR, LI, LU, MS, PI, RM, LT, VT, BZ).

Se hai problemi a vedere Sky TG24 o se lo stai visualizzando in modalità provvisoria sulla frequenza del MUX RETEA 1, come evidenziato anche dalla nuova denominazione “Provvisorio” apparsa dal 1° Ottobre, effettua fin da subito, in pochi veloci passaggi, la risintonizzazione del tuo televisore o del tuo decoder, per poter continuare a seguire il canale, assicurandotene la visione anche dopo il 1° Gennaio.



Se dopo la risintonizzazione si riscontrano problemi di ricezione della nuova frequenza, verifica la copertura sul sito:

https://assistenza.sky.it/sky-digitale-terrestre/verifica-copertura

Se il tuo comune risulta coperto dal segnale digitale terrestre ma continui ad avere problemi, si consiglia l'intervento di un installatore professionista.