Per avere un impianto fotovoltaico in casa serve un investimento iniziale non indifferente. Che però può rientrare grazie al risparmio in bolletta, al trasferimento dell'energia in eccesso alla rete e alle detrazioni. Ecco quello che c'è da sapere.

Come funzionano i pannelli solari

Un impianto fotovoltaico produce energia elettrica attraverso pannelli che assorbono le radiazioni solari e la convertono in una risorsa capace di alimentare abitazioni e imprese. La corrente prodotta è continua. Serve quindi installare un inverter, cioè un apparato che la trasformi in corrente alternata utilizzabile dagli utenti. L'impianto fotovoltaico è connesso "in due direzioni": alla casa e alla rete elettrica nazionale. Se con gli impianti tradizionali si può solo "assorbire" l'energia e utilizzarla nell'appartamento, grazie ai pannelli solari è possibile prendere due strade: consumare l'energia prodotta in casa e cedere alla rete quella in eccedenza.

Fotovoltaico: dimensioni e capacità

Prima di tutto serve capire quanta energia serve per l'appartamento. Da questo dato derivano la dimensione, la potenza e il prezzo dell'impianto. Per una famiglia di tre persone, il consumo annuo è di circa 3500 kWh. Serve un impianto attorno ai 4100 Wp (watt di picco, cioè la potenza massima erogata). Le dimensioni cambiano a seconda dei materiali utilizzati (celle solari di silicio monocristallino, celle solari di silicio policristallino, celle solari a film sottile). Considerando una grandezza media, l'area necessaria si aggira attorno ai 30 metri quadrati. Se non si ha tutto questo spazio, sarà comunque possibile montare meno moduli e coprire almeno una parte del fabbisogno.

Il costo dell'impianto

Per un impianto da 4100 Wp il costo è di circa 8.800 euro, installazione inclusa. È questa la cifra che spesso scoraggia i consumatori. Può però essere alleggerita dalle detrazioni per la riqualificazione energetica del 50%. Si tratta inoltre di un investimento, perché la spesa viene recuperata negli anni grazie ai risparmi in bolletta. Secondo il sito Pannelli-solari24.it (piattaforma che confronta le offerte delle diverse aziende), l'investimento si riassorbe in una decina di anni, grazie a un risparmio annuo stimato in 875 euro. I tempi potrebbero ridursi grazie all'eventuale energia in eccedenza ceduta alla rete e pagata dal gestore. Il risparmio, poi, prosegue a lungo, visto che i pannelli dureranno almeno 25 anni, con costi di manutenzione bassi. L'esborso principale potrebbe arrivare dal nuovo inverter, che ha una durata di circa dieci anni. Sostituirlo costerebbe circa 1.600 euro.