Mentre gli smartphone si sfidano per migliorare la qualità delle proprie fotocamere, di pari passo aumentano le app in grado di fornire supporto nella fase successiva allo scatto, l'editing. Ma il fotoritocco non si fa solo applicando filtri e modulando luce e contrasto: sempre più diffusi sono infatti i collage. Oltre all'app Layout di Instagram, collegata al social network, quelle dedicate a collage e foto editing sono in aumento. Ecco le cinque migliori app per collage foto di iOS.

Pic Collage

Con centinaia di modelli, layout, sfondi, disegni e adesivi, Pic Collage è una delle app per collage fotografici più diffuse tra gli utenti iPhone e iPad. Ha un'interfaccia intuitiva e palpabile, permette di creare un collage semplice ed efficace in pochi minuti, per poi condividerlo sui social e con i contatti personali. Con la versione gratuita dell'app le immagini vengono prodotte con una leggera filigrana sui collage: pagando 1,99 euro si acquista la possibilità di rimuovere questo marchio e rimuovere gli annunci pubblicitari che compaiono nell'applicazione.

Fotor

Fotor Collage Maker offre la possibilità di creare collage, ma anche di modificare le immagini con filtri e cornici. Sono disponibili nove modelli per composizioni di foto. Una volta entrati nella modalità "Collage", basterà scegliere il proprio formato e cliccare nei vari riquadri per aggiungere le fotografie desiderate. È possibile modificare leggermente i bordi della composizione, modificare le textures, arrotondare gli angoli o aggiungere delle ombreggiature alle varie caselle. Acquistando la versione Premium si può accedere a un maggior numero di filtri e modelli di collage. Una chicca: ogni volta che si apre l'app, cambia lo sfondo della schermata iniziale.

Canva

Canva è un'app che permette di fare foto editing su immagini scattate con iPhone e iPad, applicando filtri, cornici e testo alle foto. Un'immagine può trasformarsi facilmente in un manifesto pubblicitario, in un poster, in un biglietto da visita, in una presentazione o in un invito, grazie ai template gratuiti disponibili nell'app. Tra le funzioni è disponibile anche la possibilità di creare dei collage, partendo da dei modelli preimpostati.

PicsArt

PicsArt è un'app di foto editing che realizza collage impreziositi da effetti originali. Dopo aver scelto la griglia, si procede inserendo le foto dal rullino fotografico del proprio smartphone, trascinandole nei vari riquadri. Ogni immagine avrà a disposizione un menu di opzioni di modifica: al termine del lavoro sarà possibile condividere subito l'immagine o salvarla sul proprio dispositivo.

Pic Stich

Pic Stich permette di combinare in un unico collage fotografie e video. A ogni contenuto è possibile applicare numerosi filtri: alcuni sono gratuiti, altri vanno acquistati attraverso l'applicazione. All'avvio dell'app sarà possibile scegliere tra i tanti template gratuiti mostrati nella prima pagina: basterà scegliere tra l'opzione "Classico" e quella "Fantasia" per fare una prima scrematura. Scelta la griglia, non bisogna far altro che trascinare le foto nei vari blocchi.