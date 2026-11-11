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Alexa per lo Shopping arriva in Italia, cos'è e come funziona il nuovo assistente AI

Tecnologia

Per iniziare a utilizzare il nuovo assistente non è richiesta alcuna configurazione complessa. Su smartphone basta aggiornare l'app ufficiale Amazon Shopping, effettuare l'accesso al proprio account e toccare l'icona di Alexa nella barra in basso. Su computer, invece, bisogna collegarsi al sito Amazon.it, accedere con il proprio profilo e cliccare sull'icona dedicata ad Alexa nella parte superiore dello schermo

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Si chiama “Alexa per lo Shopping” ed è il nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale generativa lanciato da Amazon in Italia. Il servizio è completamente gratuito per tutti gli utenti con un account Amazon, senza bisogno di un abbonamento Prime o di un dispositivo Echo. Negli ultimi 12 mesi - dichiara l'azienda - oltre 400 milioni di clienti nel mondo hanno già usato l'assistenza allo shopping basata sull'AI di Amazon. "Alexa per lo Shopping" porta questa esperienza a un livello superiore: unisce la competenza sui prodotti di Rufus alla conoscenza personalizzata e al contesto di Alexa+, per offrire un'esperienza di acquisto più personale e utile. 

Come funziona

Evoluzione di Alexa+ (già approdata in Italia e sul web tramite Alexa.com), l'assistente impara dalle conversazioni sui dispositivi Echo, dalla cronologia degli ordini e dalle ricerche passate per offrire suggerimenti sempre più mirati. Per iniziare a utilizzare il nuovo assistente non è richiesta alcuna configurazione complessa. Su smartphone basta aggiornare l'app ufficiale Amazon Shopping, effettuare l'accesso al proprio account e toccare l'icona di Alexa nella barra in basso. Su computer, invece, bisogna collegarsi al sito Amazon.it, accedere con il proprio profilo e cliccare sull'icona dedicata ad Alexa nella parte superiore dello schermo.

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Le funzionalità pratiche

Secondo quanto rilevato, l'assistente integra diverse funzionalità pratiche direttamente nell'esperienza di acquisto. Genera panoramiche rapide in cima ai risultati di ricerca, mettendo a confronto caratteristiche tecniche, prezzi e punti salienti delle recensioni degli utenti; mostra l'andamento dei prezzi fino a un anno e invia notifiche quando un articolo desiderato subisce un ribasso; permette di aggiungere articoli al carrello o riordinare prodotti abituali con richieste rapide e, infine, propone regali, alternative di prodotto e abbinamenti basati sulle tue abitudini d'acquisto e preferenze memorizzate.

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