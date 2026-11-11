Per iniziare a utilizzare il nuovo assistente non è richiesta alcuna configurazione complessa. Su smartphone basta aggiornare l'app ufficiale Amazon Shopping, effettuare l'accesso al proprio account e toccare l'icona di Alexa nella barra in basso. Su computer, invece, bisogna collegarsi al sito Amazon.it, accedere con il proprio profilo e cliccare sull'icona dedicata ad Alexa nella parte superiore dello schermo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiama “Alexa per lo Shopping” ed è il nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale generativa lanciato da Amazon in Italia. Il servizio è completamente gratuito per tutti gli utenti con un account Amazon, senza bisogno di un abbonamento Prime o di un dispositivo Echo. Negli ultimi 12 mesi - dichiara l'azienda - oltre 400 milioni di clienti nel mondo hanno già usato l'assistenza allo shopping basata sull'AI di Amazon. "Alexa per lo Shopping" porta questa esperienza a un livello superiore: unisce la competenza sui prodotti di Rufus alla conoscenza personalizzata e al contesto di Alexa+, per offrire un'esperienza di acquisto più personale e utile.

Come funziona Evoluzione di Alexa+ (già approdata in Italia e sul web tramite Alexa.com), l'assistente impara dalle conversazioni sui dispositivi Echo, dalla cronologia degli ordini e dalle ricerche passate per offrire suggerimenti sempre più mirati. Per iniziare a utilizzare il nuovo assistente non è richiesta alcuna configurazione complessa. Su smartphone basta aggiornare l'app ufficiale Amazon Shopping, effettuare l'accesso al proprio account e toccare l'icona di Alexa nella barra in basso. Su computer, invece, bisogna collegarsi al sito Amazon.it, accedere con il proprio profilo e cliccare sull'icona dedicata ad Alexa nella parte superiore dello schermo. Vedi anche Attacchi hacker, quali sono i rischi per i nostri elettrodomestici