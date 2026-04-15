Tecnologia
Alexa+ arriva in Italia, così l’intelligenza artificiale entra nelle nostre case
L’assistente vocale più utilizzato cambia radicalmente: diventa più attento, più empatico, ricorda i gusti e preferenze dei membri della famiglia ed è in grado di effettuare più operazioni contemporaneamente in totale autonomia. L’abbiamo provato in anteprima
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