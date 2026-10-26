Un nuovo capitolo che segna il ritorno dell'Isola di Wuhu con 12 discipline sportive, attività di esplorazione e nuove modalità di gioco. Presenti sport inediti e controlli di movimento aggiornati. Spazio anche al multiplayer, sia locale che online, con sfide e classifiche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 22 ottobre è disponibile su Nintendo Switch 2 Nintendo Switch Sports Resort, nuovo capitolo della serie sportiva che segna il ritorno dell'Isola di Wuhu, l'ambientazione resa celebre da Wii Sports Resort nel 2009. Questo nuovo capitolo riporta i giocatori nelle iconiche atmosfere dell'Isola, ottimizzate per le prestazioni hardware di Nintendo Switch 2 con comandi di movimento a elevata precisione, comparto grafico rinnovato, multiplayer locale e online.

Dodici discipline sportive disponibili Il gioco include 12 discipline sportive, tra grandi classici e novità. Tra le attività presenti figurano la Boxe, il Tennis tavolo e il Tiro con l'arco. Non mancheranno inoltre evergreen come il Tennis, la Pallavolo, il Bowling, il Basket e il Golf. Fa il suo esordio anche la modalità Lotta di pollici, che permetterà di aumentare le dimensioni del pollice tenendo premuto quello dell'avversario.

Esplorazione dell'Isola di Wuhu Oltre ai giochi sportivi, guidando lo Skateboard, la Moto d'acqua e l'Idrovolante, i giocatori potranno esplorare l'intera Isola di Wuhu con l'utilizzo dei controlli in stile mouse e di movimento, raccogliendo le Fotocamere per scoprire i segreti dei tantissimi punti di interesse del luogo, sia di giorno, sia di notte. Potrebbe interessarti Nintendo Switch 2 con batteria rimovibile, ufficiale uscita in autunno

Minigiochi e punti Per prepararsi a tutte queste sfide, i giocatori potranno fare riscaldamento con il Salto della corda e minigiochi per ciascuna disciplina, come Sfida di battute a Tennis tavolo, Partita rilassata a Tennis, l'iconica modalità 100 birilli del Bowling, la Gara dei tre punti nel Basket, Ricezione a ritmo nella Pallavolo. Completando le attività sarà possibile ottenere punti per personalizzare il proprio personaggio con abiti e accessori.