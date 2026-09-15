Trump telefona al ceo di Nvidia Huang durante un evento sulla AI

Il numero uno della Casa Bianca è intervenuto in diretta alla conferenza All-In di Los Angeles, definendo una "bufala" i timori sull'intelligenza artificiale e assicurando che "i robot non prenderanno il sopravvento". Le sue parole arrivano dopo le dimissioni di un ricercatore di Anthropic, mentre vari leader tecnologici chiedono di rallentare lo sviluppo per lavorare sulla sicurezza

Telefonata a sorpresa di Donald Trump. Il numero uno della Casa Bianca è intervenuto in diretta durante il discorso del ceo di Nvidia, Jensen Huang, alla conferenza All-In di Los Angeles. In vivavoce, davanti a un pubblico entusiasta, ha liquidato i timori legati all'intelligenza artificiale definendoli una "bufala", sostenendo che "i robot non prenderanno il sopravvento".

Le tensioni nella Silicon Valley

Le affermazioni di Trump arrivano sulla scia delle recenti dimissioni di un ricercatore di Anthropic, che aveva lanciato l'allarme sui rischi dell'AI per l'umanità. Mentre diversi leader del settore chiedono di rallentare lo sviluppo per concentrarsi sulla sicurezza, Trump tirando dritto sostiene che un freno all'innovazione finirebbe solo per favorire la Cina. Di tono più cauto ma fiducioso Huang, alla guida del colosso dei chip Nvidia, si dice convinto che "l'America sia in grado di assumere un ruolo di leadership e di farlo in sicurezza".