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Tecnologia

Sharenting e deepfake: perché l’IA preoccupa per le foto dei bambini

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Getty

Il Regno Unito invita le famiglie a limitare la condivisione pubblica delle immagini dei minori. Non è un divieto, ma una nuova forma di educazione digitale: nell'era dell'intelligenza artificiale anche una foto innocente può essere trasformata. In qualcosa di terribile. Ecco che cosa bisogna sapere, e che cosa insegna la guida diffusa dalle autorità britanniche

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