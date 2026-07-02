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Tecnologia

Physical AI, il futuro della robotica italiana oltre la fabbrica

Beatrice Subissi

©Getty

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i processi industriali italiani, in un mercato da 3,5 miliardi di euro che spinge l’automazione oltre le catene di montaggio. Restano aperte le questioni legate alle competenze, alle norme e alla competizione globale, con il rischio di dipendere da tecnologia estera. “Servono investimenti pubblici, regole chiare e una filiera nazionale integrata”, ha dichiarato Luca Dozio Direttore dell’Osservatorio Innovative Robotics del Politecnico di Milano

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