Physical AI, il futuro della robotica italiana oltre la fabbrica

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i processi industriali italiani, in un mercato da 3,5 miliardi di euro che spinge l’automazione oltre le catene di montaggio. Restano aperte le questioni legate alle competenze, alle norme e alla competizione globale, con il rischio di dipendere da tecnologia estera. “Servono investimenti pubblici, regole chiare e una filiera nazionale integrata”, ha dichiarato Luca Dozio Direttore dell’Osservatorio Innovative Robotics del Politecnico di Milano