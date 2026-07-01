L'accesso ai modelli era stato interdetto a "qualsiasi cittadino straniero, sia all'interno che all'estero degli Stati Uniti", inclusi i dipendenti stranieri della società ascolta articolo

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha revocato i controlli sulle esportazioni dei modelli Claude Fable 5 e Mythos 5. Ad annunciare quello che è un importante risultato ottenuto è stata la stessa startup statunitense specializzata in intelligenza artificiale, comunicando una decisione che chiude lo scontro col governo Trump.

Accesso a Fable 5 ripristinato dal 1° luglio Anthropic aveva disabilitato l'accesso a Fable 5 e Mythos 5 per rispettare una direttiva di controllo del governo che citava l'autorità di sicurezza nazionale governativa sull'export. L'azienda aveva dichiarato di aver ricevuto l'ordine di sospendere ogni accesso "da parte di qualsiasi cittadino straniero, sia all'interno che all'estero degli Stati Uniti", inclusi i dipendenti stranieri di Anthropic. La società ha dichiarato che inizierà a ripristinare l'accesso a Fable 5 già dal 1° luglio. Pochi giorni prima del controllo delle esportazioni, Anthropic ha lanciato i modelli, presentandoli come all'avanguardia in diversi benchmark del settore. Fable 5, in particolare, ha segnato la prima volta che Anthropic ha pubblicato un'offerta così avanzata. Potrebbe interessarti Anthropic sospende accesso a Fable 5 e Mythos 5 dopo lo stop Usa

Via libera a Mythos 5 per alcune aziende e agenzie federali Usa L'annuncio segue di pochi giorni la decisione del Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick di concedere ad Anthropic il rilascio di Mythos 5 a un gruppo selezionato di aziende e agenzie federali. In una lettera indirizzata all'azienda consultata da CNBC, Lutnick ha dichiarato di aver stabilito che erano in atto "adeguate garanzie" per permettere a certi "partner di fiducia" di accedere al modello. "Nelle ultime due settimane, abbiamo lavorato a stretto contatto con Anthropic per analizzare e approvare Fable 5 al fine di garantire l'allineamento tra il governo degli Stati Uniti e rafforzare la leadership americana nell'IA", ha scritto Lutnick in un post su X.