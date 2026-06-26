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Tecnologia

Apple Developer Academy, a Napoli dieci anni di futuro

Daniele Semeraro

All’interno dell’Università Federico II c’è un vero e proprio distretto digitale internazionale che offre agli studenti un futuro nel mondo delle app. L’Accademia per sviluppatori di Apple celebra proprio in questi giorni i 10 anni di attività

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