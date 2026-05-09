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Crescere connessi: il rapporto tra umano, tecnologia e realtà

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

In occasione del Festival MiM - Milano IncontraMi (Milano 15 - 17 maggio) il professore Luca Botturi, docente di Media in educazione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, riflette sulle sfide educative del digitale: dai falsi miti dei “nativi digitali” al rischio di disconnettersi dalla propria esperienza reale. Come possiamo goderci lo sviluppo tecnologico senza rinunciare a sviluppare il proprio potenziale umano?

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