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Tecnologia

Hong Kong, la cerniera tra Cina e resto del mondo su tech e AI

Damiano Crognali

Damiano Crognali

AI2Robotics prepara il caffe a Robopark prima di andare in fabbrica a lavorare

Siamo volati a Hong Kong in occasione della Electronics Fair e di InnoEX, dedicata alle startup, le due fiere tech di primavera, tra robot umanoidi che al mattino servono il caffè e nel pomeriggio vanno in fabbrica a Shenzhen, la megalopoli cinese a meno di un'ora di treno. Abbiamo fatto un ECG senza contatto, abbiamo incontrato una affermata startup parigina che ha scelto questa città per entrare nel mercato asiatico, e siamo saliti su un elicottero per scoprire dall'alto i suoi poli tecnologici, HKSTP e Cyberport

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