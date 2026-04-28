Cat Gatekeeper, un gatto rosso per "salvarci" dallo scrolling infinito

Sarà un gatto rosso a farvi staccare gli occhi dallo schermo. Un programmatore giapponese ha pensato a una nuova app, non solo divertente ma anche efficace, dedicata a chi passa troppo tempo sui social. Si chiama Cat Gatekeeper ed è un’estensione per Google Chrome che permette di bloccare i social media quando si passa troppo tempo a scrollare. Ad ammonire l’utente, però, non è una clessidra o un orologio ma un gatto rosso che entra nello schermo, insieme a un timer che segna per quanti minuti sarà bloccato lo schermo.

A creare questa estensione è stato un programmatore giapponese noto su X come konekone2026 che ha, lui stesso, lanciato l’app con un piccolo video dimostrativo, diventato subito virale. "Se usi troppo i social network, Kitty appare e occupa tutto lo schermo”, ha scritto il creatore, aggiungendo il link da cui si può scaricare l’applicazione.

E perché proprio un gatto rosso? Sulla pagina dell’estensione, il suo creatore spiega i motivi della scelta: “Ammettiamolo: gli umani sono solo servitori dei loro gatti. Siamo impotenti di fronte al loro fascino. Gli esseri supremi. Le palle di pelo per eccellenza. Lasciate che la loro adorabilità vi guarisca mentre vi concedete una vera pausa”.

Come funziona

L’idea nasce per trovare una soluzione allo scrolling infinito dei social media. Da tempo, la dipendenza da internet e app è riconosciuta dai medici e paragonata ad altre, più conosciute, come quella relativa al gioco d’azzardo. I sintomi della dipendenza da internet portano con sé irritabilità, ansia, isolamento sociale e alterazioni del sonno.

L’estensione si rivolge a chi continua ad aprire social senza pensarci e non si accorge di perdere ore sulle piattaforme. Sono i casi in cui la forza di volontà non basta per spegnere il telefono o semplicemente allontanarlo. Come si usa? Per vedere il gatto rosso far capolino sullo schermo, basta scaricare l’estensione per Chrome, impostare il proprio limite di utilizzo (predefinito: 60 min) e una pausa (predefinito: 5 min). A quel punto, apparirà il gatto. Il timer si azzera solo quando si passa a un’altra scheda o app, che sia X, Instagram, TikTok o YouTube, i servizi supportati.