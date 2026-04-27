SusHi Tech, a Tokyo il futuro è sostenibile

Dal 27 al 29 aprile 2026 il Tokyo Big Sight apre le porte alla quarta edizione del SusHi Tech Tokyo, consolidandosi come la piattaforma di innovazione più importante dell'Asia. Con una previsione di oltre 60mila partecipanti e la partecipazione record di 770 startup provenienti da ogni angolo del globo, l’evento mira a risolvere le sfide urbane contemporanee attraverso la tecnologia. Quest'anno il focus è incentrato su quattro pilastri fondamentali: intelligenza artificiale (ovviamente!), robotica, resilienza urbana ed interattenimento, in un ecosistema in cui investitori, leader politici e visionari possono collaborare per costruire città più vivibili e sostenibili.

I.A. e Robotica, i nuovi “cittadini” di Tokyo

L’edizione 2026 si distingue per un approccio estremamente pratico all'intelligenza artificiale e alla robotica collaborativa. Tra i momenti più attesi spiccano i talk di giganti del settore, come Nvidia e NEC, che esploreranno le implementazioni sociali di un’I.A. etica e sicura. I visitatori potranno interagire con robot di nuova generazione progettati per l'assistenza urbana e la logistica, con l'obiettivo di dimostrare come la sinergia tra uomo e macchina possa non solo migliorare l’efficienza dei servizi cittadini, ma anche arricchire la qualità della vita quotidiana attraverso nuove forme di intrattenimento digitale.

Innovazione per tutti: il Public Day e le esperienze interattive

Oltre agli appuntamenti business, il SusHi Tech 2026 dedica ampio spazio al grande pubblico con il Public Day del 29 aprile. Presso il Tokyo Innovation Base (TIB) e i padiglioni del Big Sight sono previsti eventi gratuiti che spaziano dai workshop per bambini, come il "TIB KIDS" per costruire robot in grado di camminare, a performance musicali dal vivo alimentate da tecnologie d'avanguardia.