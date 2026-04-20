Google Cloud Next '26: l'era dell'I.A. agentica sbarca a Las Vegas

L'attesa è finita per la comunità tech globale: Google Cloud Next '26 si terrà a Las Vegas dal 22 al 24 aprile 2026. Cornice dell'evento sarà ancora una volta il prestigioso Mandalay Bay Convention Center, trasformato per l'occasione in un hub di innovazione dove migliaia di sviluppatori, esperti IT e decision maker si riuniranno per esplorare il futuro del cloud computing e dell'intelligenza artificiale. Dopo il successo degli anni passati, l'edizione 2026 si preannuncia come il punto di svolta definitivo per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali.

Un programma focalizzato sulla rivoluzione degli Agenti

Il cuore pulsante di questa edizione è il concetto dell'"Agentic Cloud". Il programma si apre mercoledì 22 aprile con l'Opening Keynote guidato dal Ceo Thomas Kurian, interamente dedicato a come gli agenti I.A. stiano trasformando la produttività aziendale. Durante i tre giorni, i partecipanti potranno navigare tra oltre 500 sessioni tecniche e dimostrazioni pratiche. Un appuntamento imperdibile è il Developer Keynote di giovedì 23 aprile, intitolato "Get Real: Agents in the Autonomous Era", dove verranno mostrate applicazioni pratiche di sistemi multi-agente e nuove architetture basate su Vertex AI.

Demo dal vivo, networking e l'esperienza dell'Expo

Oltre alle conferenze Google Cloud Next '26 offre un'esperienza immersiva all'interno dello Showcase Expo, dove i partner strategici mostreranno soluzioni verticali per settori come finanza, commercio e salute. Tra i momenti più attesi del palinsesto figurano "Next at Night", il celebre party di networking previsto per la serata di giovedì, "Lightning Talks", sessioni rapide di 20 minuti su temi caldi come la sovranità dei dati o la la sicurezza nell'era dell'I.A. generativa, e il "Customer Engagement Center", spazio dedicato ai meeting one-to-one per discutere roadmap personalizzate con gli ingegneri di Google.

Come seguire Google Cloud Next

Per chi non potrà raggiungere il Nevada, Google garantisce una copertura streaming completa dei keynote principali e di una selezione di sessioni tecniche. La chiusura dei lavori è prevista per il pomeriggio di venerdì 24 aprile: l'evento promette di lasciare i partecipanti con una visione chiara di come la modernizzazione delle infrastrutture e l'intelligenza artificiale agentica definiranno il resto del decennio.