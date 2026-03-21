Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Big tech contro le truffe online: c'è un'alleanza globale, funzionerà?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty


Google, Meta, Amazon e altri colossi della tecnologia e del web annunciano un accordo per contrastare le frodi digitali. Condivisione di dati, strumenti comuni e AI al centro della strategia. Ma tra limiti strutturali e interessi divergenti, l’efficacia reale è tutta da dimostrare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ