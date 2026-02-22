Apple, da gigante tech a riferimento per la salute digitale
In pochi anni, soprattutto dall’introduzione dell’Apple Watch, il gigante di Cupertino grazie anche alla collaborazione con un team di medici e sanitari ha introdotto numerose funzionalità dedicate al monitoraggio della salute, in particolare quella cardiovascolare, dell’udito, del sonno. Abbiamo incontrato un medico che fa parte del Clinical Team di Cupertino e il direttore della Cardiologia al Policlinico di Milano
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider