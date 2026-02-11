Perché il 66% degli under26 percepisce il web come luogo pericoloso?

Il mondo digitale è un luogo in cui si è sempre più esposti alla violenza: sextortion, cyberbullismo e adescamento sono tra i rischi principali. I giovani mostrano consapevolezza dei rischi, ma restano vulnerabili e chiedono strumenti concreti di protezione, come emerge dal rapporto dell’Osservatorio “Indifesa” di Terre des Hommes (Tdh) e la community di Scomodo. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’associazione Tdh, Paolo Ferrara