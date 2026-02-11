Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Perché il 66% degli under26 percepisce il web come luogo pericoloso?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Il mondo digitale è un luogo in cui si è sempre più esposti alla violenza: sextortion, cyberbullismo e adescamento sono tra i rischi principali. I giovani mostrano consapevolezza dei rischi, ma restano vulnerabili e chiedono strumenti concreti di protezione, come emerge dal rapporto dell’Osservatorio “Indifesa” di Terre des Hommes (Tdh) e la community di Scomodo. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’associazione Tdh, Paolo Ferrara

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ