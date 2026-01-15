Offerte Sky
Ciao ciao Metaverso, Zuckerberg archivia il sogno

Simone Cosimi

I licenziamenti nella divisione Reality Labs sanciscono simbolicamente la fine del progetto, almeno per ora, come fronte strategico di Meta. Al centro della nuova fase c’è l’intelligenza artificiale integrata negli indossabili quotidiani: una svolta che pensiona la realtà virtuale, rilancia l’aumentata e rende più solida anche la posizione di Apple e Samsung

