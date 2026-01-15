Ciao ciao Metaverso, Zuckerberg archivia il sogno

I licenziamenti nella divisione Reality Labs sanciscono simbolicamente la fine del progetto, almeno per ora, come fronte strategico di Meta. Al centro della nuova fase c’è l’intelligenza artificiale integrata negli indossabili quotidiani: una svolta che pensiona la realtà virtuale, rilancia l’aumentata e rende più solida anche la posizione di Apple e Samsung
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi