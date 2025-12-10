Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Bimby ha una nuova ricetta, ecco il nuovo “sous-chef” AI

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Vorwerk introduce nel suo ecosistema la prima funzionalità AI completamente integrata: Cookidoo Assistant debutta nella piattaforma digitale che affianca il robot con un accesso anticipato dedicato agli incaricati alla vendita e promette di trasformare la ricerca ricette in un’esperienza più immediata, intuitiva e ispirata. Presto disponibile per tutti i clienti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ