Perché la Three Mile Island negli Usa è importante per l’Ia?

Gabriele De Palma
©Getty

L’impianto, teatro nel 1979 del più grave incidente nucleare della storia degli Stati Uniti, riattiverà uno dei reattori. Obiettivo: dare energia ai nuovi data center destinati ad allenare i modelli di Intelligenza artificiale. Una delle prime azioni del governo Trump per quadruplicare la produzione nei prossimi 25 anni

