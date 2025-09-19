Esplora tutte le offerte Sky
Tecnologia

La filosofia "Gran Turismo" e la strategia di Huawei sugli indossabili

Simone Cosimi
Huawei

Presentata al Vélodrome National di Montigny-le-Bretonneux, vicino a Versailles, la gamma di orologi Gran Turismo, elegante e sportiva, rinnova il posizionamento del colosso cinese, che guida il mercato globale con il 20,2% di quota

