Cosa abbiamo visto all'IFA di Berlino

Dai forni che riconoscono il cibo alle lavatrici che accorciano i tempi: il nuovo lusso si chiama silenzio, efficienza e manutenzione invisibile. E la robotica domestica esce dai tappeti per salire scale, curare giardini e persino pulire le piscine. Da Berlino tutti i trend che caratterizzeranno i prossimi mesi della tecnologia di consumo