Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Schermi e sonno, non è facile dire se quello della luce blu è un mito

Simone Cosimi

Simone Cosimi

©Getty

Per anni si è detto che la luce blu dei dispositivi rovina il riposo notturno. Ma la ricerca scientifica più recente ridimensiona l’allarme: il problema potrebbe non essere la luce in sé quanto il modo in cui usiamo smartphone, tablet e tv prima di dormire: cosa ci facciamo, come ci intratteniamo e quanto a lungo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ