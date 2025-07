Come fa un piccolo Paese nordico a competere con le grandi potenze dell’innovazione? Con una visione chiara e appuntamenti come il TechBBQ. La Danimarca è sempre più attrattiva per startup, venture capital e talenti globali. Inclusione, digitalizzazione e sostenibilità sono al centro. E anche l’Italia gioca un ruolo, tra investitori, giovani ricercatori e imprese presenti nell’ecosistema danese