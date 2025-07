Mark Zuckerberg va all-in sull’intelligenza artificiale

Il CEO di Meta ha annunciato l’ingaggio di 11 tecnici di alto profilo, tra cui nomi come Jack Rae (ex Google DeepMind), Johan Schalk施, Hongyu Ren e Jiahui Yu (ex OpenAI). Per vincere la gara dell’IA, Meta non bada a spese, destinando un budget per il 2025 raddoppiato rispetto al 2024, raggiungendo un valore complessivo superiore ai 100 miliardi di dollari