Tim down in diverse città italiane: problemi di rete e disservizi

Giornata difficile per molti utenti im e per coloro che si affidano a operatori che utilizzano la sua rete, come Kena, Coop Voce e Fastweb. Numerose segnalazioni confermano che, in diverse zone d'Italia, si stanno verificando problemi che impediscono di effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare su Internet tramite rete mobile. Il disservizio appare diffuso su tutto il territorio nazionale, con una maggiore concentrazione nelle grandi città come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Tuttavia, non si registrano aree specifiche completamente escluse dai problemi.