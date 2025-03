Dove i trattori non possono più passare, si procede a seminare dall'alto. Una tecnica sperimentale, che funziona per alcune colture e non per altre, che costa quattro o cinque volte le tecniche tradizionali e la cui resa è ancora un interrogativo. L'intervista di Sky TG24 a Claudio Mazzotti, direttore generale della Cooperativa Agricola Braccianti di Campiano