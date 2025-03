Cyber Security Summit 2025 Milano: date, programma e ospiti

Torna il 19 e 20 marzo 2025 a Milano il CYBERSECURITY SUMMIT di TIG – The Innovation Group, il principale evento italiano dedicato agli sviluppi chiave della cybersecurity e alle nuove sfide che accompagnano i percorsi di Innovazione. In questa tredicesima edizione, saranno analizzate le tendenze del mondo digitale contemporaneo, facendo luce sul lato oscuro di una realtà sempre più omnicomprensiva e potente: dai rischi collegati alle evoluzioni dell’hacking malevolo, alle Mafie 4.0, ai nuovi fenomeni psicologici e alle dinamiche legate al mondo dei social, al quantum computing prossimo venturo e all’avvento della crittografia quantistica. L’evento si svolgerà al Magna Pars Event Space.

La necessità di monitorare

I responsabili della sicurezza e del risk management sono oggi chiamati a monitorare questi trend, per assicurare alle proprie organizzazioni il successo nell’era digitale. I CISO ricoprono infatti un ruolo chiave nell’abilitare i nuovi sviluppi delle aziende, aiutano l’organizzazione a bilanciare opportunità e rischi. Obiettivo del Summit è quello di riunire la Community dei CISO e Cyber Risk officer italiani per condividere buone pratiche ed esperienza; per discutere sulle iniziative più importanti a livello globale; per aumentare la consapevolezza di tutti e promuovere una collaborazione sempre più stretta.