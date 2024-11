Robo-driver del Politecnico di Milano raggiunge record di 285 km/h

Una Maserati Coupé raggiunge la velocità record di 285 km/h: a guidarla è un robo-driver guidato dall’intelligenza artificiale. Il test è stato condotto sulla pista dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano, ed è stato accolto con giubilo per aver ottenuto il record mondiale di velocità per un’auto di serie guidata senza supervisore umano a bordo. Il progetto Aida del Politecnico di Milano (supportato dal Most - Centro nazionale per la Mobilità sostenibile), che ha condotto il test, è stato sviluppato da un team di giovani ricercatrici e ricercatori.

Le parole del Direttore del Dipartimento di Elettronica del Polimi

“L’obiettivo dei test ad alta velocità – ha spiegato il responsabile scientifico del progetto e Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano, Sergio Matteo Savaresi - è testare in situazioni estreme il comportamento del robo-driver, già sviluppato e studiato a velocità da Codice della Strada durante la 1000 Miglia 2023 e 2024. Con questi test il team di Aida sta esplorando i limiti della tecnologia della guida autonoma, con l’obiettivo di renderla più sicura e affidabile. Questi test a velocità elevate, effettuati in aree protette e senza supervisore umano a bordo, permettono di valutare in sicurezza la robustezza, stabilità, e velocità di reazione dell’AI-driver in situazioni limite, al fine di aumentarne la sicurezza in situazioni impreviste a bassa velocità, tipiche dello scenario di mobilità urbana”.